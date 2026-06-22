В Свердловской области за сезон высадили свыше 233 тысяч деревьев

Участники акции «Сад памяти» высадили в Свердловской области с начала года более 233 тысяч деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Лесовосстановительные мероприятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Так, акция прошла на 26 площадках по всей Свердловской области. В основном волонтеры высаживали сеянцы сосны и ели. Всего молодые деревья были укоренены на общей площади 77 гектаров. Главной площадкой акции в Свердловской области стал участок Березовского лесничества.
Высадку сеянцев провели под руководством опытных лесничих. Они будут бережно ухаживать за деревьями в течение десяти лет.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.