В Калининграде завершили ремонт универсама «Московский»

«Мы планируем создать такую изюминку, которой пока нет ни в нашем городе, ни в целом в стране. Мы хотим, чтобы это была мотивационная площадка, которая бы вдохновляла людей стремиться к успехам. И все малые архитектурные формы будут посвящены этой теме. Это будет смотровая площадка. В верхней части комплекса у нас есть парапет, который мы хотим приподнять, чтобы люди могли выйти из ресторана и полюбоваться видами на закат, Кафедральный собор, остров Канта. Плюс рядом с нами загс. Мы хотим создать условия для возможной регистрации брака — какая-то арка, где молодожёны могли бы расписываться», — добавила Светлана Пахомова.