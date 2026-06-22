В Калининграде завершили ремонт универсама «Московский». На территории также закончили основные работы по благоустройству.
Ремонт универсама на Московском проспекте вели с лета 2025 года. В комплексе обновили внешний облик и внутреннюю отделку. На фасад вернули отреставрированную вывеску «Универсам» и эмблемы с силуэтами кремлёвских башен. Прилегающую к зданию территорию благоустроили.
Мы провели глобальные работы: поменяли абсолютно все сети, привели в порядок фасады как внизу, так и наверху, сделали благоустройство — замостили плиткой не только свою часть, но и тротуар, где остановка городского общественного транспорта, — рассказала корреспонденту Калининград.Ru руководитель проекта Светлана Пахомова.
В здании уже работают супермаркет сети «Пятёрочка», магазины янтарных изделий и цветов, пекарня, бар, ресторан и другие объекты. В нижней части комплекса открылось заведение «Вкусно — и точка» с возможностью заезда на автомобиле. По словам руководителя проекта, арендаторами занято около 3,5 тысячи квадратных метров. Ещё свободно порядка 700 квадратов.
Светлана Пахомова отмечает, что на Московском проспекте завершили ремонтные работы и благоустройство. Сейчас специалисты займутся украшением территории: установят дополнительное освещение и малые архитектурные формы, а также создадут уникальную обзорную площадку.
«Мы планируем создать такую изюминку, которой пока нет ни в нашем городе, ни в целом в стране. Мы хотим, чтобы это была мотивационная площадка, которая бы вдохновляла людей стремиться к успехам. И все малые архитектурные формы будут посвящены этой теме. Это будет смотровая площадка. В верхней части комплекса у нас есть парапет, который мы хотим приподнять, чтобы люди могли выйти из ресторана и полюбоваться видами на закат, Кафедральный собор, остров Канта. Плюс рядом с нами загс. Мы хотим создать условия для возможной регистрации брака — какая-то арка, где молодожёны могли бы расписываться», — добавила Светлана Пахомова.
Новую смотровую площадку перед универсамом Московским собираются открыть в течение двух месяцев. Проект реализует компания «Кранц Плац».
Отметим, что легендарный магазин в Калининграде работал с 1984 года. Весной 2025-го его начали готовить к масштабному обновлению. Новый собственник решил оживить модернистское здание и превратить его территорию в место притяжения для туристов и жителей города. Подробнее о проекте читайте в материале Калининград.Ru — «Конец советской эпохи».