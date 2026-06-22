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Власти Ростова-на-Дону наймут патрульных для охраны подземных переходов

На патрулирование ростовских переходов потратят более 1,7 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону планируют нанять специалистов для патрулирования подземных пешеходных переходов. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

— Заказчиком работ выступает муниципальная дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта превышает 1,7 миллиона рублей, — указано в опубликованной документации.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет обеспечить регулярные обходы переходов в разных частях города. Патрулирование необходимо для поддержания общественного порядка, контроля обстановки и защиты муниципальных объектов от действий вандалов.

В настоящее время прием заявок от потенциальных исполнителей завершен. Победитель аукциона будет обязан приступить к работе первого июля и регулярно оказывать услуги вплоть до 31 декабря текущего года.

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