Власти Ростова-на-Дону наймут патрульных для охраны подземных переходов

Власти Ростова-на-Дону планируют нанять специалистов для патрулирования подземных пешеходных переходов. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.
— Заказчиком работ выступает муниципальная дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта превышает 1,7 миллиона рублей, — указано в опубликованной документации.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет обеспечить регулярные обходы переходов в разных частях города. Патрулирование необходимо для поддержания общественного порядка, контроля обстановки и защиты муниципальных объектов от действий вандалов.
В настоящее время прием заявок от потенциальных исполнителей завершен. Победитель аукциона будет обязан приступить к работе первого июля и регулярно оказывать услуги вплоть до 31 декабря текущего года.
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