В Ростове-на-Дону оштрафовали владельцев автобусов без работающих кондиционеров

Примечательно, что городской автопарк относительно недавно прошел масштабное обновление. В феврале 2026 года муниципалитет закупил 90 новых автобусов на сумму 2,4 млрд руб.: 70 машин большой вместимости и 20 сочлененных — так называемых «гармошек» с повышенной пассажировместимостью. Уже в мае 2026 года весь обновленный состав был введен в эксплуатацию на городских линиях. На этом фоне выявленные нарушения температурного режима выглядят особенно показательно: вопрос комфорта пассажиров оказался не техническим, а организационным.