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В Воронеже при ракетном ударе ВСУ погибли пять человек

В Воронеже пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при ракетной атаке украинских боевиков на Воронеж, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал он в «Максе».

Несколько десятков жителей Воронежа обратились за медицинской помощью. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие с серьезными ранениями — 300 тысяч.

Повреждены фасады и остекления десяти многоквартирных домов и кровля шести частных домовладений.

На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар. Его уже потушили, идет разбор завалов. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе нет.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Сегодня днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей.

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