В Воронежской области коммунальное хозяйство заплатит 1,5 миллиона за загрязнение почв

ООО «Россошанские Коммунальные Системы» не смогло опротестовать в суде штраф в размере 1,5 миллиона, наложенный Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора. Нарушение инспекторы выявили еще в августе-сентябре 2021 года во время выездного обследования по сообщению СМИ об аварии на самотечном канализационном коллекторе очистных сооружений, эксплуатируемых предприятием.