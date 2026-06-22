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Польские фермеры на тракторах перекрыли дорогу из-за украинской продукции

Масштабная акция протеста с участием десятков трактористов остановила движение по трассе на пути к польскому побережью Балтийского моря. Фермеры вышли на протест из-за недовольства по поводу поставок дешевой продукции с Украины. Об этом пишет Interia.pl.

Масштабная акция протеста с участием десятков трактористов остановила движение по трассе на пути к польскому побережью Балтийского моря. Фермеры вышли на протест из-за недовольства по поводу поставок дешевой продукции с Украины. Об этом пишет Interia.pl.

Участники забастовки вывели на магистраль S3 сельскохозяйственную технику, полностью перекрыв проезд в районе Щецина.

Аграрии требуют жесткого ограничения импорта продовольствия с Украины и из стран объединения МЕРКОСУР. Организатор акции Павел Топорек выступил с речью о неприемлемости ситуации, в которой оказался польский сельхоз.

— Мы не согласны с тем, чтобы нас, фермеров, которые производят здоровое и безопасное продовольствие, просто взяли и ликвидировали, — заявил он.

По словам Топорека, чиновники профильного министерства игнорируют проблемы отечественных производителей, которые не могут конкурировать с дешевым импортом. Протестующие намерены продолжать блокировку дороги до тех пор, пока их требования не будут рассмотрены премьер-министром страны Дональдом Туском.

Сельхозпроизводители уже несколько лет выступают против транзита и продажи украинских аграрных товаров. Ранее они неоднократно устраивали полные блокировки пограничных пунктов пропуска для грузовиков из Украины, защищая внутренний рынок, говорится в материале.

Это далеко не первая волна протестов в Польше. Еще в 2024 году произошли похожие акции. Тогда протестующие фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские плакаты, а также транспаранты против Киева и Европейского союза.

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