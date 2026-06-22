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13,6 млрд рублей выделили на ремонт трассы Р-158 в Нижегородской области

Подрядчик должен будет провести ремонт до середины октября 2028 года.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» объявило закупку на 13,6 млрд рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о капремонте трассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов. Работы будут проходить на участке от 52-го до 77-го км.

Подрядчик должен будет провести ремонт до середины октября 2028 года. Заявки на участие в торгах ожидают до 9 июля 2026 года. Итоги подведут уже 14 июля.

Ранее сообщалось, что старейшую школу планируют отремонтировать в Дзержинске к её 150-летию.