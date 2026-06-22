После атаки ВСУ на Воронеж пострадало несколько десятков человек

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара вооруженных сил Украины по предприятию в Воронеже в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек.
«В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше