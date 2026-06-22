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После атаки ВСУ на Воронеж пострадало несколько десятков человек

После атаки ВСУ на Воронеж несколько десятков человек обратились за медпомощью.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара вооруженных сил Украины по предприятию в Воронеже в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек.

«В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

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