Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи погибших от удара ВСУ по Воронежу получат по миллиону рублей

Семьи погибших от украинского удара по Воронежу получат по миллиону рублей.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Семьи погибших при ударе ВСУ по Воронежу получат по одному миллиону рублей, 300 тысяч рублей выплатят людям, получившим серьезные ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше