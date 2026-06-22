Семьи погибших от удара ВСУ по Воронежу получат по миллиону рублей

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Семьи погибших при ударе ВСУ по Воронежу получат по одному миллиону рублей, 300 тысяч рублей выплатят людям, получившим серьезные ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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