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В Воронеже не выявили превышения концентрации опасных веществ в воздухе

В Воронеже не выявили превышения концентрации опасных веществ после удара ВСУ.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Превышения концентрации опасных веществ в воздухе после удара ВСУ по Воронежу не обнаружено, заявил губернатор региона Александр Гусев.

В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По последним данным, озвученным губернатором, в результате атаки погибли пять человек.

«Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30… Представители Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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