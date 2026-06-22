Университет в Чечне запустит новые программы дополнительного образования

Новые программы дополнительного образования запустят с 1 сентября 2026 года в Чеченском государственном педагогическом университете, сообщили в мэрии Грозного. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Программы будут посвящены изучению чеченского языка, физики, химии, биологии, математики и информатики. Именно этот перечень дисциплин составляет ядро современного естественно-научного и гуманитарного образования. Участниками программ смогут стать не только студенты вуза, но и школьники, а также педагоги, которые хотят повысить квалификацию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.