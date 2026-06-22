Пожар на воронежском предприятии, возникший из-за атаки ВСУ, потушили

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Пожар на предприятии в Воронеже, возникший в результате ракетной атаки ВСУ, потушен, идут работы по разбору завалов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большую часть из них отпустили домой.
«Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16.30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются», — написал Гусев в «Максе».