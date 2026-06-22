Ирина Отиева отказалась возвращаться на сцену после призывов Кати Лель помочь ей

Заслуженная артистка России Ирина Отиева заявила, что не станет возвращаться на сцену, несмотря на призывы со стороны коллег. Свой комментарий по этому поводу она дала NEWS.ru.
Отиева отметила, что больше не видит возможности для того, чтобы выходить на сцену после событий прошлых лет. По словам артистки, с большой сцены ее «убрали все кому не лень».
— Я не вернусь (на большую сцену — прим. «ВМ»). Мне достаточно того, что меня оттуда сами убрали все кому не лень. Конечно, я никуда не вернусь. Совсем. Не хочется. Я просто ходила в магазин, ко мне прицепились в очередной раз журналисты. Они меня вообще «пасут» все время. Зачем я им? Этого понять не могу, — приводят ее слова в материале.
Незадолго до этого певица Катя Лель призвала коллег помочь заслуженной артистке России. Таким образом она прокомментировала распространившееся в Сети видео, на котором певица покупает себе алкоголь в магазине. Отиева ушла с большой сцены более 20 лет назад.
Еще в 2020 году Ирина Отиева рассказала, что страдает от того, что ее забыли, так как никто из коллег по сцене не предлагает ей работу и не звонит. На свое 50-летие артистка пригласила многих бывших коллег, включая Лолиту и Александра Серова, но никто из звезд ее не посетил.