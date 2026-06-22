Ирина Отиева отказалась возвращаться на сцену после призывов Кати Лель помочь ей

— Я не вернусь (на большую сцену — прим. «ВМ»). Мне достаточно того, что меня оттуда сами убрали все кому не лень. Конечно, я никуда не вернусь. Совсем. Не хочется. Я просто ходила в магазин, ко мне прицепились в очередной раз журналисты. Они меня вообще «пасут» все время. Зачем я им? Этого понять не могу, — приводят ее слова в материале.