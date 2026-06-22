Умер открывший Уитни Хьюстон и Патти Смит продюсер Клайв Дэвис

С 1967-го по 1973 год Клайв Дэвис возглавлял звукозаписывающую компанию Columbia Records / CBS Records. За это время продюсер подписал контракты с Pink Floyd, Blood, Sweat and Tears, Брюсом Спрингстином, Aerosmith, Билли Джоэлом и Дженис Джоплин. После разрыва с CBS господин Дэвис основал лейбл Arista Records. В последующие годы он руководил карьерой Уитни Хьюстон, работал с Патти Смит, Шоном Комбсом (P. Diddy), Сарой Маклахлан и другими артистами.