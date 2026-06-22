«Убрать руки от монитора»: рынок падает, инвесторы ждут точки входа

Падение российского рынка похоже на паническую распродажу, заявил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий в эфире Радио РБК. По его словам, давление идет не только в акциях, но и в облигациях. Инвесторы пересматривают ожидания по ключевой ставке, учитывают геополитику и рост премии за неопределенность. В таких условиях, считает Русецкий, главное для частного инвестора — не пытаться резко «перевернуться» вслед за рынком. «Первое дело, что надо сделать, — это убрать руки от монитора, от компьютера», — сказал он.