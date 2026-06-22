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«Убрать руки от монитора»: рынок падает, инвесторы ждут точки входа

Индекс Мосбиржи снижался более чем на 4%, распродажи затронули акции и облигации. В «Инвестиционном часе» с Дмитрием Полянским на Радио РБК обсудили причины падения, перспективы ОФЗ, рубля и альтернативные инвестиции.

Источник: РБК

[02:36] Паническая распродажа на рынке акций.

[04:24] Почему падают ОФЗ и что изменилось после решения ЦБ.

[06:52] Рубль, нефть и геополитика как факторы давления на рынок.

[11:17] Какие ОФЗ сейчас выбирают управляющие.

[13:16] Какие акции интересны на просадке.

[21:54] Старинные ценные бумаги и скрипофилия как альтернативные инвестиции.

[36:49] Что делать инвестору во время паники на рынке.

Падение российского рынка похоже на паническую распродажу, заявил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий в эфире Радио РБК. По его словам, давление идет не только в акциях, но и в облигациях. Инвесторы пересматривают ожидания по ключевой ставке, учитывают геополитику и рост премии за неопределенность. В таких условиях, считает Русецкий, главное для частного инвестора — не пытаться резко «перевернуться» вслед за рынком. «Первое дело, что надо сделать, — это убрать руки от монитора, от компьютера», — сказал он.

Русецкий считает, что в ОФЗ формируется хорошее окно для входа, особенно в среднем участке кривой — бумагах на пять—семь лет. Автор проекта ALЁNKA CAPITAL Элвис Марламов связал часть давления на рынок с крепким рублем, ситуацией вокруг нефти и ожиданиями по валюте. По его словам, ослабление рубля может поддержать рублевые котировки.

Отдельной темой выпуска стали альтернативные инвестиции и старинные ценные бумаги. Русецкий рассказал о скрипофилии — коллекционировании исторических акций и облигаций. Среди бумаг в его коллекции есть облигация Российской империи 1822 года с подписью Натана Ротшильда и акции Московского народного банка, оформленные художником Иваном Билибиным. При этом инвестиции в такие активы, по словам Русецкого, чаще дают не столько доходность, сколько эмоции, историю и долгий горизонт владения.