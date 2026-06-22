«Убрать руки от монитора»: рынок падает, инвесторы ждут точки входа

[02:36] Паническая распродажа на рынке акций.
[04:24] Почему падают ОФЗ и что изменилось после решения ЦБ.
[06:52] Рубль, нефть и геополитика как факторы давления на рынок.
[11:17] Какие ОФЗ сейчас выбирают управляющие.
[13:16] Какие акции интересны на просадке.
[21:54] Старинные ценные бумаги и скрипофилия как альтернативные инвестиции.
[36:49] Что делать инвестору во время паники на рынке.
Падение российского рынка похоже на паническую распродажу, заявил директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий в эфире Радио РБК. По его словам, давление идет не только в акциях, но и в облигациях. Инвесторы пересматривают ожидания по ключевой ставке, учитывают геополитику и рост премии за неопределенность. В таких условиях, считает Русецкий, главное для частного инвестора — не пытаться резко «перевернуться» вслед за рынком. «Первое дело, что надо сделать, — это убрать руки от монитора, от компьютера», — сказал он.
Русецкий считает, что в ОФЗ формируется хорошее окно для входа, особенно в среднем участке кривой — бумагах на пять—семь лет. Автор проекта ALЁNKA CAPITAL Элвис Марламов связал часть давления на рынок с крепким рублем, ситуацией вокруг нефти и ожиданиями по валюте. По его словам, ослабление рубля может поддержать рублевые котировки.
Отдельной темой выпуска стали альтернативные инвестиции и старинные ценные бумаги. Русецкий рассказал о скрипофилии — коллекционировании исторических акций и облигаций. Среди бумаг в его коллекции есть облигация Российской империи 1822 года с подписью Натана Ротшильда и акции Московского народного банка, оформленные художником Иваном Билибиным. При этом инвестиции в такие активы, по словам Русецкого, чаще дают не столько доходность, сколько эмоции, историю и долгий горизонт владения.