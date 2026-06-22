Ростовская мэрия выделит 1,7 млн рублей на охрану подземных переходов в 2026 году

Примечательно, что инициатива по охране подземной пешеходной инфраструктуры вписывается в общую тенденцию российских городов к усилению контроля над объектами повышенной уязвимости — подземные переходы традиционно входят в число мест, где концентрируется риск как криминальных инцидентов, так и угроз иного характера.