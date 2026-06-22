Умер Дэвид Дейкер, актёр из сериала «Доктор Кто»

Дэвид Дейкер был не только телевизионным актером, но и яркой звездой театральных подмостков. За свою карьеру он неоднократно появлялся в эпизодах «Доктора Кто», перевоплощаясь в разных персонажей. Так, в серии «Воин времени» он сыграл бандита Иронгрона, а в эпизоде «Кошмар Эдема» предстал в образе капитана Ригга.