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265 участков для голосования под защитой: Антитеррористическая комиссия Адыгеи утвердила план действий

В Республике Адыгея усилены меры безопасности в преддверии сентябрьских выборов.

Источник: Комсомольская правда

В Доме правительства Адыгеи под руководством главы региона Мурата Кумпилова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Ключевой темой повестки стали дополнительные меры по усилению антитеррористической защищённости инфраструктурных объектов и избирательных участков при подготовке и проведении предстоящих выборов в Государственную Думу и Государственный Совет — Хасэ республики.

В совещании участвовали председатель Госсовета — Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр Анзаур Керашев, главный федеральный инспектор Сергей Дрокин, руководители прокуратуры, УФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, контролирующих органов и представители муниципальных образований.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов напомнил, что в сентябре в регионе пройдут сразу несколько избирательных кампаний: выборы федеральных и республиканских парламентариев, а также 15 кампаний местного уровня. Всего будет замещено 50 мандатов в республиканском парламенте и 166 — в муниципальных органах власти. Глава региона подчеркнул необходимость тщательной подготовки всех объектов, задействованных в процессе голосования. Он поручил проверить системы видеонаблюдения, специальные ограждения, резервные мобильные пункты, а также обеспечить постоянный мониторинг СМИ и интернет-пространства. По словам Мурата Кумпилова, должен быть реализован полный комплекс антитеррористических мер.

С докладами о подготовке к выборам выступили врио начальника регионального УФСБ Анвер Ерижепов, руководитель аппарата АТК Азамат Тлий, председатель Центризбиркома Нурбий Самогов, начальник Управления Росгвардии Дмитрий Зима и замначальника полиции МВД Адыгеи Руслан Пшидаток. Также были заслушаны представители Минстроя, Минэкономразвития и компаний топливно-энергетического комплекса.

В дни голосования в Адыгее будут функционировать 9 территориальных избиркомов и 265 участков, каждый из которых оснастят системами видеонаблюдения и видеорегистрации.

Избирательным правом в республике обладают более 340 тысяч граждан.

Для обеспечения правопорядка в период выборов запланировано усиление следственно-оперативных групп, создание рубежей безопасности, применение металлодетекторов, а также привлечение дружинников и частных охранных организаций. Особое внимание уделят участкам Центризбиркома, железнодорожному и автовокзалу Майкопа, объектам ЖКХ, операторов связи, транспортных, энергетических и нефтегазовых предприятий. Отдельно рассмотрены вопросы резервирования источников питания, работы систем радиоэлектронной борьбы и готовности персонала к нештатным ситуациям.

В завершение Мурат Кумпилов акцентировал, что необходимо тщательно анализировать текущую обстановку.

«Безопасность граждан и сохранение стабильной обстановки напрямую зависят от слаженного взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Особое внимание — профилактике деструктивных процессов в молодежной среде», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также обратил внимание на безусловное исполнение всех принятых решений и рекомендаций. В итоговом протоколе, помимо оперативных мер, зафиксированы задачи по предупреждению социальной напряжённости, пресечению диверсионных угроз, усилению режимных объектов, проверке систем оповещения, информированию населения и мониторингу социальных сетей.

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