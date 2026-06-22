265 участков для голосования под защитой: Антитеррористическая комиссия Адыгеи утвердила план действий

Открывая встречу, Мурат Кумпилов напомнил, что в сентябре в регионе пройдут сразу несколько избирательных кампаний: выборы федеральных и республиканских парламентариев, а также 15 кампаний местного уровня. Всего будет замещено 50 мандатов в республиканском парламенте и 166 — в муниципальных органах власти. Глава региона подчеркнул необходимость тщательной подготовки всех объектов, задействованных в процессе голосования. Он поручил проверить системы видеонаблюдения, специальные ограждения, резервные мобильные пункты, а также обеспечить постоянный мониторинг СМИ и интернет-пространства. По словам Мурата Кумпилова, должен быть реализован полный комплекс антитеррористических мер.