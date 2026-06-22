Пермский Политех подтвердил уровень подготовки специалистов в сфере ИИ

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков подчеркнул, что стабильное место в рейтинге говорит о соответствии образовательных программ требованиям рынка. По его словам, студенты уже в процессе обучения работают с реальными задачами из отрасли, получают практический опыт и лучше понимают будущую профессию. Это позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к работе и делает их востребованными у работодателей с первого дня трудоустройства.