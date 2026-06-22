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В Ростове врачи диагностировали сильное поражение печени у 14-летнего подростка

Ростовские врачи указали на риск развития болезней печени у подростков с ожирением.

Источник: Комсомольская правда

Врачи областного клинического диагностического центра обнаружили тяжелое поражение печени у 14-летнего подростка с лишним весом. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

— Заболевания печени у детей на ранних стадиях могут протекать бессимптомно. Именно поэтому своевременное обследование при избыточной массе тела играет важную роль в сохранении здоровья, — подчеркнули в ведомстве.

Родители привели юношу на прием из-за жалоб на общую слабость и боли в правом подреберье. В ходе комплексного обследования педиатр выявила у пациента ожирение четвертой степени, дефицит витаминов и метаболически ассоциированную жировую болезнь печени.

Специалисты диагностировали у мальчика развитие фиброза третьей стадии. По словам врачей, подобные осложнения все чаще встречаются у несовершеннолетних из-за неправильного питания, поэтому ранняя диагностика помогает предотвратить цирроз.

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