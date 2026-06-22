Гусев: при ракетном ударе ВСУ по Воронежу пострадали те, кто игнорировал сирены

Во время действия режима ракетной опасности 22 июня большая часть работников попавшего под удар предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. В результате атаки по Воронежу «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице». Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале.