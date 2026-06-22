Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как уберечь детей от рака: ответ онколога

Онколог Черемушкин перечислил советы по защите детей от раннего рака.

Источник: Комсомольская правда

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, как обезопасить ребенка от рака, а также, какие различия есть между группами пациентов. Об этом пишет «Царьград».

«Иммунные всякие препараты, красители, воздух, вода, то есть огромное количество факторов, которые перенапрягают системы. Естественно, начинается сбой», — отметил Черемушкин.

По словам специалиста, в подростковом возрасте чаще стали выявляться опухоли, связанные с быстро делящимися тканями. Основные виды рака у девушек — опухоли яичников и щитовидной железы, у юношей чаще встречается лимфома.

Как добавил медик, снизить риски раннего развития онкологических заболеваний можно за счет простых, но базовых мер — здорового образа жизни, отказа от курения, регулярной физической активности и сбалансированного питания с учетом климатических и региональных особенностей.

Ранее врач Виктория Заяц рассказала, какие повседневные привычки могут повышать риск развития рака желудка в молодом возрасте. По ее словам, ключевыми факторами становятся постоянный стресс.