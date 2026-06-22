Квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону подешевел на 6,2% за квартал

По данным исследования, среднемесячный объем реализации квартир в новостройках во втором квартале оказался на 22% ниже показателей первого. В годовом выражении число заключенных сделок уменьшилось на 17%. Темпы роста цен в целом по стране затормозили до 0,2% за квартал — столь низкой динамики не фиксировалось с 2023 года. Вместе с тем в годовом сопоставлении новостройки по России в среднем всё же подорожали — на 9%.