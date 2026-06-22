В Германии запретили пускать на пляж людей с плохим знанием немецкого

Администрация курортного комплекса в городе Галле в Германии запретила пускать на пляж отдыхающих, которые не в совершенстве владеют немецким языком. Об этом сообщает DPA.
Управляющий курортным комплексом на берегу озера Хайдезее Маттиас Нобель пояснил, что введенные меры призваны обеспечить полное понимание отдыхающими правил поведения на воде. Он также подчеркнул право администрации курорта отказать в доступе к пляжу посетителям, которые плохо знают немецкий язык.
Ограничения были введены после инцидента, который на минувших выходных. Нобель спас малыша, который заплыл слишком далеко.
Директор базы отдыха отметил, что эта новая мера уже вызвала недовольство. Однако, как уточнил Нобель, администрация не собирается менять свою позицию.
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