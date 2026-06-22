Пожар на попавшем под ракетный удар ВСУ предприятии потушен

Также глава города присоединился к соболезнованиям родным и близким пяти погибших в результате атаки, которые ранее выразил губернатор. По словам Александра Гусева, к медикам также обратились несколько десятков раненых. Он уточнил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».