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Пожар на попавшем под ракетный удар ВСУ предприятии потушен

В Воронеже потушили пожар на промышленном предприятии в левобережной части города, которое загорелось после ракетного удара ВСУ. Как уточнил губернатор Александр Гусев, открытое горение было ликвидировано в 16:30. Сейчас спасатели разбирают завалы. Ранее сообщалось, что существенно пострадали верхние этажи здания.

Источник: Коммерсантъ

В Воронеже потушили пожар на промышленном предприятии в левобережной части города, которое загорелось после ракетного удара ВСУ. Как уточнил губернатор Александр Гусев, открытое горение было ликвидировано в 16:30. Сейчас спасатели разбирают завалы. Ранее сообщалось, что существенно пострадали верхние этажи здания.

Глава региона уточнил информацию о разрушениях в жилом секторе. При падении обломков были повреждены фасады и остекление десяти многоквартирных домов. Также пострадали кровли шести частных домов и около 50 автомобилей.

Мэр Сергей Петрин сообщил, что управы районов вместе с МКУ «ГорДЭЗ ЖКХ» продолжают осмотр объектов для устранения последствий атаки. Ранее в облцентре ввели режим ЧС для оперативности восстановительных работ.

Также глава города присоединился к соболезнованиям родным и близким пяти погибших в результате атаки, которые ранее выразил губернатор. По словам Александра Гусева, к медикам также обратились несколько десятков раненых. Он уточнил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

Несколько «высокоскоростных воздушных целей» сбили над Воронежем сегодня около полудня. Изначально сообщалось о трех раненых, в том числе об одном в тяжелом состоянии. Днем спикер облдумы Юрий Матузов заявил об увеличении количества пострадавших, не уточняя их точное число. Подробная информация о повреждениях, за исключением данных о горевшем предприятии, ранее не публиковалась.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

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