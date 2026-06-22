Эксперт Пятибратов: С уходом Стармера Британия не изменит отношения к России

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер 22 июня заявил о своем решении уйти в отставку. Доцент Финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов поделился мнением о том, кто может занять его место и как смена главы правительства отразится на политике Лондона в отношении России.
Эксперт отметил, что в Лейбористской партии уже некоторое время обсуждали возможную замену Киру Стармеру. Среди наиболее вероятных преемников чаще всего фигурирует имя Энди Бернема — бывшего мэра Большого Манчестера.
— Энди Бернем отказался от своего высокопоставленного поста, чтобы пойти в британский парламент именно для того, чтобы составить конкуренцию Киру Стармеру внутри Лейбористской партии, — заявил Пятибратов.
По словам специалиста, политик обладает значительным опытом и пользуется заметной общественной поддержкой, что делает его одним из самых узнаваемых членов Лейбористской партии. Кроме того, Бернем показал сильные результаты на фоне роста популярности партии Reform UK Найджела Фараджа.
Эксперт выделил два вероятных сценария развития событий. Первый предполагает проведение полноценной внутрипартийной процедуры выбора нового лидера. В таком случае лейбористы могут выдвинуть Бернема в качестве одного из ключевых кандидатов, однако этот путь осложняется усилением Reform UK. Второй сценарий предусматривает более быстрый переход власти внутри партии — если Бернем получит достаточную поддержку и не столкнется с серьезной конкуренцией.
— Есть такая система в Великобритании, которая подразумевает, что два популярных политика внутри одной и той же партии могут при поддержке определенного числа других сопартийцев вступить в соревнование, победитель которого в конечном счете получает заветный пост без необходимости проведения выборов, — пояснил Пятибратов.
При этом, по мнению эксперта, лейбористы, скорее всего, предпочтут менее рискованный вариант: масштабная кампания может сыграть на руку оппонентам.
Что касается внешнеполитического курса, Пятибратов уверен: приход Бернема к власти не вызовет кардинальных изменений в отношениях Великобритании с Россией. По его оценке, новый лидер, как и Стармер, будет придерживаться жесткой линии в отношении Москвы.
— Там нет такой ситуации, что полстраны призывает к нормализации отношений с Российской Федерацией. В этом отношении и Найджел Фарадж не стал бы другом Российской Федерации, и никто другой, — подчеркнул Иван Пятибратов.
Вместе с тем Пятибратов допускает, что при новом премьер‑министре возможны корректировки отдельных параметров оборонных расходов. При этом общая позиция страны, включая поддержку Украины, останется неизменной, приводят слова эксперта «Новости Mail».
Прием заявок на выдвижение кандидатов в премьер‑министры стартует уже 9 июля и должен завершиться к летнему перерыву. Кир Стармер заверил, что останется на посту до завершения выборов и сделает все для упорядоченной передачи власти — вплоть до возобновления работы парламента в сентябре.