Под Калининградом водитель сбил пешехода на тротуаре

КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Водитель под Калининградом сбил пешехода на тротуаре, женщину отправили в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, на автодороге «Калининград — Полесск» водитель автомобиля съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении областной ГАИ на платформе «Макс».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
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