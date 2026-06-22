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Под Калининградом водитель сбил пешехода на тротуаре

Под Калининградом водитель сбил женщину на тротуаре, она госпитализирована.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Водитель под Калининградом сбил пешехода на тротуаре, женщину отправили в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, на автодороге «Калининград — Полесск» водитель автомобиля съехал с дороги на тротуар и наехал на пешехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении областной ГАИ на платформе «Макс».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

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