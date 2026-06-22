В Коммунарке построят крупнейший колледж Москвы

Крупнейший в Москве колледж проектируют в Коммунарке, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание комфортной городской среды — задача национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Коммунарка — один из будущих центров развития столицы. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета “СТАНКИН”, межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов. В нем будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Одно из направлений колледжа — “Строительство” — станет самым крупным. Здесь смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек. Для студентов этого направления выделят около 15 тысяч кв. м помещений», — рассказал Владимир Ефимов.
Образовательную инфраструктуру колледжа проектируют с учетом современных требований. Для студентов создадут комфортную среду с учебными аудиториями, лабораториями, а также помещениями для практических занятий. Обучение будет проходить в специализированных мастерских: слесарных и сварочных, автомастерских для ремонта дорожно-строительных машин, а также в столярно-плотницких и отделочных мастерских. В учебном заведении обустроят лаборатории вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, водоотведения, электротехники и геодезии. Кроме того, оборудуют медиатеку с кабинками для индивидуальных занятий, рекреационные зоны и гардеробные.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.