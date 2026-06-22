В Коммунарке построят крупнейший колледж Москвы

«Коммунарка — один из будущих центров развития столицы. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета “СТАНКИН”, межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов. В нем будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Одно из направлений колледжа — “Строительство” — станет самым крупным. Здесь смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек. Для студентов этого направления выделят около 15 тысяч кв. м помещений», — рассказал Владимир Ефимов.