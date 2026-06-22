На Украине разоблачили очередной случай разграбления бюджета: чиновники устроили распил на детском центре

По данным ведомства, в 2019 году горсовет заключил договор с фирмой на укрепление фундамента детского центра. Позже провели новый тендер на 46 миллионов гривен, где победителем вновь стала та же компания. Тогда, как установило БЭБ, подрядчик вместе с чиновниками стал вносить в акты ложные данные: часть работ не делали, материалы закупали дешевле, а в документах писали дороже, включая несуществующее оборудование.