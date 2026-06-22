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Конгрессвумен Луна: Стармеру давно стоило покинуть свой пост с позором

Луна заявила, что Стармер должны был давно покинуть пост премьера Британии из-за помилования насильников и педофилов.

Источник: Комсомольская правда

Кир Стармер давно должен был с позором покинуть свой пост премьер-министра Британии. Об этом заявила конгрессвумен из США Анна Паулина Луна.

«Ему давно следовало уйти с позором», — написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

Луна отметила, что Стармер позволил тысячам насильников и педофилов избежать наказания за свои преступления, помиловав их и направив лишь письма с предупреждениями. Конгрессвумен призвала других политиков также уходить с занимаемых постов, если они не хотят служить своему народу и защищать людей.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке 22 июня 2026 года. Непосредственной причиной решения стали провальные результаты Лейбористской партии на местных выборах.

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