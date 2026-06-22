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На Дону за сутки случилось 14 пожаров и шесть ДТП, один человек погиб

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

За минувшие сутки, двадцать первого июня, донские спасатели работали в усиленном режиме. Огнеборцы потушили четырнадцать возгораний, а также выезжали на места шести дорожных аварий. Кроме того, на водоемах региона зарегистрирован один несчастный случай, который обернулся трагедией. В результате ЧП на воде погиб один человек. Всего к ликвидации происшествий и спасению людей привлекались двести сорок специалистов и шестьдесят единиц спецтехники.

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