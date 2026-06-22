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16,4 млрд рублей дополнительно направят на создание ИТ-камуса «НЕЙМАРК»

Это один из ключевых проектов региона.

Правительство России направит более 31,5 млрд рублей на создание университетских кампусов в субъектах страны. Новые студенческие городки появятся в Башкортостане, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях, об этом сообщил в своем MAX-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, учебными аудиториями, спортивными сооружениями, библиотеками, технопарками, местами для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, средства помогут этим регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске и своевременно ввести их в эксплуатацию.

«Мы очень благодарны Михаилу Владимировичу за поддержку! На создание ИТ-камуса мирового уровня “НЕЙМАРК” дополнительно направят 16,4 млрд рублей! Это один из ключевых проектов региона, где будет формироваться цифровой облик будущего!» — подчеркнул губернатор Никитин.

Напомним, более 500 человек приняло участие в Дне открытых дверей IT-кампуса «НЕЙМАРК» (12+).

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