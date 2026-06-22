16,4 млрд рублей дополнительно направят на создание ИТ-камуса «НЕЙМАРК»

Правительство России направит более 31,5 млрд рублей на создание университетских кампусов в субъектах страны. Новые студенческие городки появятся в Башкортостане, Нижегородской, Сахалинской и Челябинской областях, об этом сообщил в своем MAX-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.