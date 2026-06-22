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В Белгородской области 65 семей получили выплату за пятого ребенка

Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей.

Источник: Национальные проекты России

Единовременную выплату за пятого ребенка с начала 2026 года получили 65 семей Белгородской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения и труда региона.

Отметим, в Белгородской области многодетные семьи получают государственную поддержку при рождении или усыновлении пятого и каждого последующего ребенка. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей.

Эта мера направлена на укрепление семейных ценностей и создание комфортных условий для воспитания детей в многодетных семьях. Средства выделяются из областного бюджета и могут быть использованы родителями по своему усмотрению.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.