В Саратовской области вводят временные лимиты на бензин из-за ажиотажа

Как отметил губернатор, ситуацию с продажей горючего обсудили вместе с производителями, поставщиками и профильными чиновниками регионального правительства. Он добавил, что в последние дни резко вырос спрос на бензин всех марок, а это создаёт дополнительную нагрузку на логистику. По его словам, чаще всего люди покупают топливо с большим запасом, который заметно превышает их реальные нужды.