Российские школьники завоевали 4 золота на географической олимпиаде

Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на второй Открытой международной географической олимпиаде, сообщили в Минпросвещения России.
Итоги подвели 22 июня в Университетской гимназии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В интеллектуальном состязании приняли участие 125 старшеклассников из 25 стран.
«Как отмечает наш Президент Владимир Владимирович Путин, патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории, географии, культурном и природном наследии. Мы поздравляем наших школьников с 6 медалями на второй Открытой международной географической олимпиаде. За такими талантливыми ребятами — будущее! Благодарим учителей, наставников и родителей за поддержку. Правительство, в свою очередь, продолжит раскрывать потенциал ребят, в том числе благодаря мерам нацпроекта “Молодёжь и дети”», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Золотые медали получили Тихон Пуляев из Московской школы № 1543, Энжелина Гаязова из Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, Михаил Пустынный из школы «Летово» и Степан Клепов из школы «Центр педагогического мастерства». Серебро завоевали Данила Борисов из «Салтыковской гимназии» в Балашихе и Семен Ситников из гимназии № 40 имени Виктора Буглакова в Краснодаре. Кроме того, сборная России стала лучшей в неофициальном рейтинге команд — участниц олимпиады.
«Поздравляю наших школьников с отличным выступлением на второй Открытой международной географической олимпиаде! Наша страна вновь подтвердила, что отечественная географическая школа — одна из сильнейших в мире. Ребята из российской сборной второй год подряд показывают высокие достижения. Каждая из этих наград — результат упорного труда, глубоких знаний, любви к географии и настоящего командного духа. Вы показали всему миру, что Россия богата талантами, а ваши победы — это вклад в будущее нашей страны, ее научный и интеллектуальный потенциал», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.