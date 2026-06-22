Российские школьники завоевали 4 золота на географической олимпиаде

«Поздравляю наших школьников с отличным выступлением на второй Открытой международной географической олимпиаде! Наша страна вновь подтвердила, что отечественная географическая школа — одна из сильнейших в мире. Ребята из российской сборной второй год подряд показывают высокие достижения. Каждая из этих наград — результат упорного труда, глубоких знаний, любви к географии и настоящего командного духа. Вы показали всему миру, что Россия богата талантами, а ваши победы — это вклад в будущее нашей страны, ее научный и интеллектуальный потенциал», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.