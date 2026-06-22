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Отдыхавшая на Голубых озёрах фельдшер откачивала пьяного вусмерть подростка, пока его приятель крушил чужие машины

Юношу увезли на скорой помощи в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде отдыхавшая на Голубых озёрах фельдшер оказала первую помощь пьяному подростку, который потерял сознание. Об этом «Клопс» рассказали городские спасатели.

Инцидент произошёл в воскресенье, 21 июня, на детском пляже одного из озёр в микрорайоне Прибрежном. На берегу водоёма отдыхала компания девочек и мальчиков 16 лет. Молодые люди употребляли спиртное, в результате одному из ребят стало плохо — он потерял сознание. Подростка пытались откачать друзья, затем первую профессиональную помощь оказала женщина-врач, которая отдыхала неподалёку. Мальчика положили набок, его рвало. Подросток приподнимался, пытался вставать, затем снова падал. Очевидцы вызвали скорую помощь, несовершеннолетнего увезла в больницу бригада реанимации.

Второй молодой человек из этой же компании начал вести себя агрессивно, пинал автомобили на парковке. Отдыхающие вызвали полицию, однако, до приезда правоохранительных органов его увезли с пляжа родители. Предположительно о случившемся их оповестили друзья дебошира.

Калининградки пожаловались на пьяные компании с детьми, отдыхающие у озера Шенфлиз.

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