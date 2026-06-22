Отдыхавшая на Голубых озёрах фельдшер откачивала пьяного вусмерть подростка, пока его приятель крушил чужие машины

Инцидент произошёл в воскресенье, 21 июня, на детском пляже одного из озёр в микрорайоне Прибрежном. На берегу водоёма отдыхала компания девочек и мальчиков 16 лет. Молодые люди употребляли спиртное, в результате одному из ребят стало плохо — он потерял сознание. Подростка пытались откачать друзья, затем первую профессиональную помощь оказала женщина-врач, которая отдыхала неподалёку. Мальчика положили набок, его рвало. Подросток приподнимался, пытался вставать, затем снова падал. Очевидцы вызвали скорую помощь, несовершеннолетнего увезла в больницу бригада реанимации.