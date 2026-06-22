«Чудо в болоте»: Под Псковом нашли армейский сейф со знаменем и документами времён ВОВ

А ранее в Новгородской области поисковый отряд «Берёзка» вместе с Центром современной истории нашёл место падения штурмовика Ил-2 времён войны. Во время весенней экспедиции «Вахта Памяти-2026» в Демянском районе подняли останки пилота и воздушного стрелка, которые числились пропавшими без вести с 4 января 1943 года. Тип самолёта удалось определить по характерным деталям — крыльевым лонжеронам и броневым листам фюзеляжа.