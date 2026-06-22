Российские юниоры взяли золото на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Ранее сообщалось, что Егор Корнев установил новый рекорд России на чемпионате страны по плаванию в Казани. В финальном заплыве на стометровке вольным стилем спортсмен показал время 46,96 секунды. Выдающееся выступление на дистанции 100 метров стало лишь одним из череды достижений пловца в рамках текущего турнира. Ранее он успел дважды переписать национальные рекорды на «полтиннике» кролем, а также зафиксировал лучшее в истории российского плавания время на аналогичной дистанции баттерфляем.