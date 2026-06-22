Собянин рассказал о работе поисковых отрядов на базе московских школ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе поисковых отрядов на базе столичных школ и колледжей — всего в городе таких более 30. Их участники выезжают в экспедиции.
Мэр Москвы рассказал в своем канале в мессенджере «Макс», что в экспедиции к местам, где проходили боевые действия, ребята отправляются несколько раз в год.
— Они могут исследовать места сражений, изучают архивные материалы, осваивают основы полевой работы и узнают о судьбах защитников Родины, — поделился Сергей Собянин.
Так, в мае 2026 года воспитанники поискового отряда «Дозор» колледжа автоматизации и информационных технологий (КАИТ) № 20 подняли останки восьми бойцов, обнаружив фрагменты советского и немецкого оружия и военного снаряжения. А вчера они выехали под Ржев, чтобы провести памятную акцию. Руководитель отряда Владимир Ступаков рассказал, что они почтили память бойцов, которые пали смертью храбрых в этих местах.
— Они освобождали Ржев, они освобождали Москву, они освобождали нашу страну, — отметила глава отряда.
Участие в выезде принимали и Екатерина Кузнецова, студентка третьего курса КАИТ № 20. Вчера во время памятной акции на берегу Волги она вместе с другими ребятами ровно в четыре утра спустила на воду венки в память о тех, кто не вернулся с войны.
— Это очень волнительный момент, когда стоишь на берегу и понимаешь: история не где-то далеко, она здесь, рядом, в этой воде, в каждом имени, которое удалось вернуть из небытия. Для меня большая честь быть частью поискового отряда «Дозор», — отметила Екатерина.
Поисковики колледжа в течение двух дней будут работать, чтобы восстановить имена павших здесь героев.
КСТАТИ.
На раскопки выезжают и участники военно-патриотического клуба «Форпост» политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова. Во время одной из поездок студенты нашли останки солдата, среди вещей которого был номер газеты «Вечерняя Москва». Его передали в музей.