Собянин рассказал о работе поисковых отрядов на базе московских школ

— Это очень волнительный момент, когда стоишь на берегу и понимаешь: история не где-то далеко, она здесь, рядом, в этой воде, в каждом имени, которое удалось вернуть из небытия. Для меня большая честь быть частью поискового отряда «Дозор», — отметила Екатерина.