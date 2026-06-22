Более 208 тыс. жителей Ульяновской области прошли осмотры и диспансеризацию

Свыше 208 тысяч человек за 4 месяца 2026 года прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию в Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских. Создание условий для проверки здоровья населения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Диспансеризация — это один из ключевых инструментов современной профилактической медицины. Ее главная цель — не просто выявить заболевание на ранней стадии, когда оно протекает бессимптомно, а предотвратить его развитие», — добавил губернатор.
По его словам, среди впервые выявленных заболеваний преобладают болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет и злокачественные новообразования. Пройти медобследование могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту прикрепления. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.