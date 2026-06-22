Более 208 тыс. жителей Ульяновской области прошли осмотры и диспансеризацию

По его словам, среди впервые выявленных заболеваний преобладают болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет и злокачественные новообразования. Пройти медобследование могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту прикрепления. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.