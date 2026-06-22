В Русских домах по всему миру прошли мероприятия в День памяти и скорби

Ранее Life.ru писал, что в День памяти и скорби сотрудники посольства России в Великобритании возложили цветы к памятнику советским воинам в Лондоне. Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших воинах.