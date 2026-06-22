Елена Север исполнила песню на стихи Марии Захаровой для ветеранов СВО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «Верните память» на благотворительном вечере для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент РИА Новости.
Благотворительный вечер проходит на «Навка Арене» в Москве в понедельник. Идейными вдохновителями масштабной акции стали главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, певица, актриса и телеведущая Елена Север и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
В этот вечер на «Навка Арене» собирались ветераны СВО, дети-сироты и военно-служащие, проходящие курс реабилитации.
Север пронзительно спела песню на стихи Захаровой, во время исполнения весь зал встал. После была объявлена минута молчания в память о российских воинах.