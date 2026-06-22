Прокуратура Волгограда добилась оплаты перелетов для ребенка-инвалида

Права ребенка-инвалида на оплату проезда к месту лечения и обратно пришлось отстаивать прокуратуре в Советском районе города-героя, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
В надзорный орган обратилась мама болеющего ребенка. По ее словам, еще в 2025 году она подала 16 заявлений на компенсацию стоимости авиаперелетов на лечение ее сына. Однако в СФР, несмотря на законность требований, ей отказали. В ходе ведомственной проверки обнаружилось, что отказ был связан с ошибкой в информационной системе СФР — данные ребенка-инвалида каким-то образом оказались привязаны к номеру счета другого ребенка.
В связи с этим представители прокуратуры обратились в суд с требованием исправить ошибку и возместить заявительнице стоимость перелета мальчика на лечение.
А ранее сотрудникам ведомства удалось добиться крупной компенсации морального вреда в пользу ребенка, отец которого погиб из-за падения на него листа фанеры.