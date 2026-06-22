Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Волгограда добилась оплаты перелетов для ребенка-инвалида

Добиваться законной компенсации за проезд к месту лечения пришлось в суде.

Права ребенка-инвалида на оплату проезда к месту лечения и обратно пришлось отстаивать прокуратуре в Советском районе города-героя, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

В надзорный орган обратилась мама болеющего ребенка. По ее словам, еще в 2025 году она подала 16 заявлений на компенсацию стоимости авиаперелетов на лечение ее сына. Однако в СФР, несмотря на законность требований, ей отказали. В ходе ведомственной проверки обнаружилось, что отказ был связан с ошибкой в информационной системе СФР — данные ребенка-инвалида каким-то образом оказались привязаны к номеру счета другого ребенка.

В связи с этим представители прокуратуры обратились в суд с требованием исправить ошибку и возместить заявительнице стоимость перелета мальчика на лечение.

А ранее сотрудникам ведомства удалось добиться крупной компенсации морального вреда в пользу ребенка, отец которого погиб из-за падения на него листа фанеры.