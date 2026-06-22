Главные новости за 22 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ. Еще десятки человек пострадали. Из-за удара также существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.
На левом берегу Воронежа был введен режим ЧС. Изменены маршруты общественного транспорта. В случае необходимости мэрия города готова организовать пребывание пострадавших в пунктах временного размещения.
В Белгородской области назначили двух советников врио губернатора Александра Шуваева. В частности, пост советника главы региона занял Алексей Охлопков, ранее работавший замглавы Ханты-Мансийского автономного округа. Также сообщалось, что советником губернатора Белгородской области стал ветеран СВО Евгений Кудрявцев.
Прокуратура отсудила у парка «Олений» участки на 158 га в Липецкой области. В 2016 году администрация Сотниковского сельсовета Краснинского округа заключила с ООО «Вавилово» договоры купли-продажи двух участков площадью 38,3 га и 119,2 га. Суд установил, что сделки совершены с нарушением закона.
Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области. По состоянию на 22 июня в голосовании на странице губернатора приняли участие более 23,5 тыс. пользователей. Из них 51% проголосовал за введение запрета на продажу вейпов, а 49% высказались против.
Тамбовский губернатор Евгений Первышов прокомментировал ограничения на продажу бензина, сказав, что «обстановка находится под контролем». Он также поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов.