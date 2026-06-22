Главные новости за 22 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области. По состоянию на 22 июня в голосовании на странице губернатора приняли участие более 23,5 тыс. пользователей. Из них 51% проголосовал за введение запрета на продажу вейпов, а 49% высказались против.