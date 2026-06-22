Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти через суд добились выселения жильцов дома № 68 на Моспроспекте

Решения суда о принудительном выселении обращены к немедленному исполнению.

Решениями Ленинградского районного суда Калининграда удовлетворены исковые требования горадминистрации о выселении жильцов из двух квартир дома № 68 на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«С марта 2025 года по настоящее время администрация городского округа “Город Калининград” организовывала встречи с жителями, проживающими в доме № 68 по Московскому пр-ту. Жителям разъяснялось, что аварийный дом № 70 необходимо снести, а им — на период сноса — необходимо временно выехать из квартир. Им предложены жилые помещения из маневренного фонда. Однако ответчики, несмотря на реально существующую угрозу обрушения здания, конструктивно соединенного с соседним аварийным домом, отказываются переселяться, подвергая свое здоровье и жизнь опасности», — подчеркивается в сообщении суда.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных администрацией требований и постановил выселить Е., Л., В., Э. и Е. из квартир, расположенных по адресу: г. Калининград, Московский пр-т, д. 68, с предоставлением иного жилого помещения по договору специализированного найма жилого помещения до окончания срока действия ограничения доступа к опасным участкам.

Несмотря на то, что постановление суда не вступило в законную силу, судебные решения в части выселения граждан из жилых помещений «обращены к немедленному исполнению».

Напомним, 10 июня горадминистрация сообщила, что в «падающем доме» на Московском проспекте в Калининграде сработал пятый датчик, который расположен на техническом этаже. Ранее в доме № 68, часть жильцов которого отказалась покидать свои квартиры на время сноса аварийного «соседа», отключили воду и свет.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше