Горвласти через суд добились выселения жильцов дома № 68 на Моспроспекте

«С марта 2025 года по настоящее время администрация городского округа “Город Калининград” организовывала встречи с жителями, проживающими в доме № 68 по Московскому пр-ту. Жителям разъяснялось, что аварийный дом № 70 необходимо снести, а им — на период сноса — необходимо временно выехать из квартир. Им предложены жилые помещения из маневренного фонда. Однако ответчики, несмотря на реально существующую угрозу обрушения здания, конструктивно соединенного с соседним аварийным домом, отказываются переселяться, подвергая свое здоровье и жизнь опасности», — подчеркивается в сообщении суда.