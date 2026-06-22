Джованни Малаго возглавил Итальянскую федерацию футбола

67-летний Малаго, с 2013 по 2025 год руководивший Олимпийским комитетом Италии, а также занимавший ключевой пост в оргкомитете Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сменил на должности главы FIGC Габриэле Гравину. Тот подал в отставку в начале апреля после очередного провала сборной Италии: она неожиданно проиграла боснийцам в матче за выход на чемпионат мира. Национальная команда в третий раз подряд не смогла отобраться на мировое первенство.