Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джованни Малаго возглавил Итальянскую федерацию футбола

Новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) стал Джованни Малаго. Он победил на выборах, набрав свыше 68% голосов. Его единственный оппонент Джанкарло Абете, возглавлявший структуру с 2007 по 2014 год, получил более 29% голосов.

Новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) стал Джованни Малаго. Он победил на выборах, набрав свыше 68% голосов. Его единственный оппонент Джанкарло Абете, возглавлявший структуру с 2007 по 2014 год, получил более 29% голосов.

67-летний Малаго, с 2013 по 2025 год руководивший Олимпийским комитетом Италии, а также занимавший ключевой пост в оргкомитете Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сменил на должности главы FIGC Габриэле Гравину. Тот подал в отставку в начале апреля после очередного провала сборной Италии: она неожиданно проиграла боснийцам в матче за выход на чемпионат мира. Национальная команда в третий раз подряд не смогла отобраться на мировое первенство.

После избрания Джованни Малаго заявил, что его цель — «сделать Италию великой», открыть «новую эру итальянского футбола». Он отметил необходимость «сплотить команду» и затронул тему подготовки инфраструктуры к чемпионату Европы 2032 года (его, помимо Италии, примет Турция). Конкретики в словах Малаго — например, о фигуре следующего главного тренера сборной — не было. «Мы во всем разберемся, но сначала мне нужно увидеть финансовые отчеты», — подчеркнул он.