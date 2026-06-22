Молодежные проекты Высокогорского района Татарстана поддержали грантами

Проекты, направленные на изучение азов туризма у детей и подростков, а также ответственного отношения к безопасности на дорогах, получат гранты в Высокогорском районе Татарстана в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в исполнительном комитете муниципального образования.
Первый грант на реализацию проекта «Семейный компас: походы выходного дня» передадут Центру психолого-педагогической помощи «Доверие» и местному отделению Движения первых. Вместе они проведут цикл увлекательных однодневных походов в сельских поселениях района. Второй проект, получивший поддержку, представил Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Объединение проведет профилактические мероприятия для детей и подростков против безнадзорной езды по дорогам общего пользования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.