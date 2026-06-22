Форум «Превентмед» соберет в Москве 3500 экспертов по превентивной медицине

В двухдневной программе форума запланированы конференции, симпозиумы и практические мастер-классы. В шести лекториях выступят более 300 спикеров, в том числе иностранных. Свои доклады представят признанные эксперты — от академиков и директоров федеральных центров Минздрава России до лидеров отрасли и международных специалистов по старению, превентивной и регенеративной медицине. Участники форума подробно изучат ключевые темы, в том числе старение, метаболическое здоровье, стрессы, питание, иммунитет, микробиом и развитие медицины.