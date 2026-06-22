В Пермском крае появятся четыре новых кластера «Профессионалитета»

Один из новых кластеров будет создан на базе Краснокамского политехнического техникума по направлению машиностроения. В его состав войдут 20 образовательных организаций и семь предприятий-партнеров. Сейчас техникум ведет подготовку по 19 программам среднего профессионального образования, а его выпускники востребованы почти в пятидесяти организациях.